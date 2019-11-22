"Türkiye'nin yüzde 74'ü dişlerini fırçalamıyor"

22.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:49

AĞIZ ve diş sağlığının bozulması sindirim sisteminde, kalp, böbrek ve eklemlerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Araştırmalara göre, Türkiye'nin ağız sağlığı konusunda etkin olmadığını ifade eden Diş Hekimi Aslı Tapan, "Kişi başına düşen diş macunu miktarı Türkiye'de sadece 100 gram. Türkiye nüfusunun yüzde 74'ü ise dişlerini fırçalamıyor" dedi.

Sindirim sisteminin başlangıcını oluşturan ağız boşluğunun, genel sağlığın korunmasında önemli görevleri bulunuyor. Ağız ve diş sağlığının bozulması sindirim sisteminde, kalp, böbrek ve eklemlerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ancak araştırmalara göre Türkiye ağız sağlığı konusunda etkin değil. Memorial Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nden Diş Hekimi Aslı Tapan 18-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle önemli uyarılarda bulundu.

DİŞ HEKİMİNE GİDİLMİYOR

Ağız, diş ve diş eti hastalıklarının hem Türkiye'de hem dünyada en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini ifade eden Diş Hekimi Aslı Tapan, "Ağız vücuda açılan bir kapı gibidir, bu nedenle ağız sağlığı sadece düzgün konuşmak, sağlıklı beslenmek, estetik bir gülüşe ve ferah bir nefese sahip olmak için değil aynı zamanda bütün vücut sağlığının korunması için çok önemlidir. Ağız ve diş sağlığı konusunda gelinen nokta Türkiye'de çok iç açıcı değildir. Gelişmiş ülkelerde yılda ortalama iki defa diş hekimine gidilirken Türkiye'de neredeyse nüfusun yarısına yakını bir yıl içinde hiç diş hekimine gitmemektedir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 26'SI DİŞLERİNİ DÜZENLİ FIRÇALIYOR"

Kişi başına düşen diş macunu miktarı hakkında bilgi veren Diş Hekimi Aslı Tapan şöyle devam etti:

"Araştırmalara göre, İtalya'da 270, İspanya'da 155, Türkiye'de ise sadece 100 gram diş macunu kullanılıyor. Türkiye'de düzenli diş fırçalayanların oranı yüzde 26. Bu sonuca göre Türkiye nüfusunun yüzde 74'ü dişlerini fırçalamıyor. Türkiye'de diş macunu kullanım oranı yüzde 50 iken nüfusun yüzde 10'u diş hekimine gitmiyor. Türkiye'de 4 kişiye yılda 1 adet diş fırçası düşerken; Avrupa ve Amerika'da 4 kişiye yılda 2,5 diş fırçası düşüyor. Türkiye'de 3 kişiden 1'i günde bir kez bile dişlerini fırçalamıyor. TÜİK verilerine göre ağız ve diş hastalıkları 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında; 7-14 yaş grubundaki çocuklarda ise bu sorun ilk sırada yer alıyor."

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI GENEL SAĞLIĞIN AYNASI

Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı açısından Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında daha çok eğitim ve bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Diş Hekimi Tapan, "Ağız ve diş sağlığı her zaman genel sağlığın bir parçasıdır. Ağız sağlığının bozulması sindirim sisteminde, kalp, beyin, böbrekler ve eklemlerde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Diğer yandan ağız içindeki bazı belirtiler de sistemik bazı hastalıkları işaret edebilir. Bu nedenle yılda 2 kez düzenli diş hekimi kontrolü alışkanlık haline getirilmelidir" şeklinde konuştu.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUYAN ÖNERİLER

Çok basit önlemlerle ağız ve diş sağlığıyla birlikte genel sağlığın korunmasının mümkün olduğunun altını çizen Diş Hekimi Aslı Tapan şu uyarılara dikkat çekti:

"Dişlerin mutlaka günde iki kez fırçalanması gerekirken; bu bakımın birinin mutlaka akşam yatmadan önce yapılması gerekmektedir. Doğru bir diş temizliği için ara yüz fırçası ya da diş ipi kullanılmalıdır. Bunun yanında diş hekimi kontrolleri 6 ayda bir yapılmalıdır. Diş fırçası seçimlerini diş hekimine sorarak yapmalı ayrıca diş hekiminden doğru diş fırçalama eğitimi alınmalıdır. Diş taşları düzenli aralıklarla temizletilmeli; diş beyazlatıcıları diş hekimleri kontrolünde kullanılmalıdır. Dişleri korumanın yolunun sigara, asitli ve şekerli içeceklerden uzaklaşarak yapılabileceği unutulmamalıdır. Her yemekten sonra su içilmesine ya da ağızların suyla çalkalanmasına dikkat edilmelidir. Diş aralarına kürdan ya da sivri uçlu başka materyaller değdirilmemeli; sert kuruyemişler dişlerle kırılmamalıdır. En çok yapılan hatalardan biri de diş ağrısı yaşandığında dişe alkol ve bunun gibi maddelerin temas ettirilmesidir. Diş ağrısında ya da diş sıkma, gıcırdatma gibi sorunlarda mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır. Eğer diş fırçalanırken bir kanama görüldüyse, en kısa sürede diş hekimine gidilmelidir".

Kaynak: DHA