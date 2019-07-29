Türkiye'nin Uygur Türkü 2 yetim çocuğu ve annesini Çin'e teslim ettiği iddia edildi

Çin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Zinnetgül Tursun isimli Uygur'un iki çocuğuyla birlikte Pekin'e teslim edildiği iddia edildi. Türkiye'de ikamet eden Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyit Tümtürk de iddiayı onayladı.

Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Zinnetgül Tursun adlı 30 yaşındaki bir kadının iki çocuğuyla birlikte Çin'e sınır dışı edildiğini iddia etti.

TÜMTÜRK: GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ BENİ ARADI

Karar'da yer alan habere göre; Seyit Tümtürk, "Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz beni mahçup bir şekilde arayıp olayın doğru olduğunu söyledi. Zinnetgül Tursun isimli 30 yaşındaki dul bayan kardeşimiz ve 2 yetiminin Tacikistan'a sınır dışı edildiğini ve Tacikistan'dan da Çin'e iade edildiği bilgisinin doğru olduğunu anlattı. Kendisinin bilgisi dışında yaşandığını iletti. Bu olaya sorumsuz bürokrat ve memurlar neden oldu. Tacikistan'dan görüş alıp her nasılsa oraya göndermişler. Ayrıca İzmir'deki Geri Gönderme Merkezi'nden aynı gün Kuwanhan Aşmuzi ve Ayinisa Tuersun adlı iki kadının da Tacikistan'a iade edildiği bilgisini de akrabalarından aldık. Bence tüm bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın itibarsızlaştırılması için yapılan operasyonlar" dedi.

Tümtürk ayrıca, "Kız kardeşi Türkiye'de ve annesinden bu haberi alıyor. Zinnetgül Tursun Çin'de ve cezaevinde. İki yetimi de anaannesine teslim etmişler" dedi. Öte yandan Tursun'un Suudi Arabistan'da yaşayan erkek kardeşi de katıldığı bir canlı yayında sınır dışı olayını teyit edip yetkililerden yardım istedi.

Seyit Tümtürk

DOĞU TÜRKİSTAN STK'LAR BİRLİĞİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ve Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan da, deport bilgisinin Zinnetgül Tursun'un Türkiye'de yaşayan kardeşi Cennetgül Tursun tarafından duyurulduğunu ancak kendisine şu anda ulaşamadıklarını kaydetti. Oğuzhan, Çin'de bulunan Tursun kardeşlerin anneannelerinin Whatsapp üzerinden attığı bir ses kaydında da, "Allah bize sabır versin. Dayanma gücüm kalmadı. Allah'a kendimi havale ediyorum. Türkiye de Çin gibi oldu" şeklinde sözler söylediğini kaydetti.

Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan

"KARDEŞİMİ ÇİN'E İADE ETTİLER"

Zinnetgül'ün Suudi Arabistan'da yaşayan abisi de bir Arap kanalına canlı yayında olayı teyit ederek, yetkililerden yardım istedi. Acılı kardeş gözyaşları içinde "Kardeşimi Çin'e iade ettiler. Onu ve çocuklarını öldürüp bana verseydiler de Çin'e vermeseydiler keşke. Ben ona razı olurdum ama Uygurları diri diri yiyen Çin'e vermelerine razı olamıyorum" diye konuştu.

AK PARTİLİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ziynetgül Tursun olayı daha farklı. Suriye'den giriş yaparken askeri yasak bölgede eşi ve 2 çocuğuyla yakalanmış ve Tacikistan'ın kendi vatandaşı olduğunu teyit etmesi ve seyahat belgesi vermesi üzerine Tacikistan'a sınır dışı edilmiş. Haberlerde geçtiği gibi anne ve 2 çocuğu değil."

"Neticesi itibarıyla tabi ki çok acı bir olay. Eğer Tacikistan bu uygulamayıbilinçli olarak gerçekleştirmişse, bu durumda hukuken bundan sonra Çin'e gönderilebilecek insanların kesinlikle Tacikistan'a da iade edilmemesi gerekir. Kurumlarımızın da bu hassasiyeti taşıdığına eminim."