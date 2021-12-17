Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan AA'nın
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Yazgan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve üç kategoride tercihini yaptı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Basına bombalı saldırı" başlıklı karesini seçen Yazgan, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafına oy verdi.

Yazgan, 4. kez AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığını belirterek yıl boyunca yaşanan gelişmeleri fotoğrafçıların gözünden görmenin ilham verici çalışmanın olduğunu vurguladı.

Oylamada bu sene de çok güzel karelerin yer aldığını ancak bazen güzel fotoğrafların bazı acı anıları da beraberinde getirdiğini aktaran Yazgan, "İmkansızlıkların içinde imkanı yaratan, umut gibi duyguları yaratan fotoğrafçılar, haber ciler bizler için çok değerli. İyi ki varlar, iyi ki bu yarışma oluyor." dedi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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