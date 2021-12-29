Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Örs, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde ise yine Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" ve Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" fotoğraflarına oy veren Örs, "Haletiruhiyem çöplükte bu çöp arabasını itekleyen çocukla birlikte olduğu için ona oy veriyorum. Çöp alanında hayat mücadelesi veren bu kızı saygı ve sevgiyle öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Örs, spor kategorisinde de Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" ve Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını tercih etti.