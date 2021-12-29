Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs AA'nın
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Örs, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde ise yine Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" ve Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" fotoğraflarına oy veren Örs, "Haletiruhiyem çöplükte bu çöp arabasını itekleyen çocukla birlikte olduğu için ona oy veriyorum. Çöp alanında hayat mücadelesi veren bu kızı saygı ve sevgiyle öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Örs, spor kategorisinde de Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" ve Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını tercih etti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Bakan Muş Denetimlerimiz artarak sürecek

Bakan Muş Denetimlerimiz artarak sürecek

 Avcılar Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştıran suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

Avcılar Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştıran suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

 Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title