Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi

Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Türkiye'de "kara para aklamak" suçundan aranırken yurt dışına kaçan ve Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınan iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebi kabul edildi. Korkmaz'ın durumu ABD'nin iade talebinin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, Avusturya'da tutuklu bulunan "kara para aklamak"la suçlanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebinin kabul edildiğini duyurdu.

"TÜRKİYE'YE GELMESİ MÜMKÜN"

Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, müvekkili hakkında devam eden ABD'ye iade talebinin incelenmesinin ardından durumun netleşeceğini söyledi. Dülger, "Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olabilecektir" dedi.

Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi

132 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, 1'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Ayrıca soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz da serbest bırakılmıştı.

- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Marcao Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 19:34:27. #1.16#

title