"Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - ADANA/KAHRAMANMARAŞ/
ADANA Ahmet Altun ile röportaj Mustafa Altundamla ile röportaj KAHRAMANMARAŞ Şehirden görüntüler Esnaf ve vatandaşlarla röportaj ADIYAMAN - Vatandaşlardan görüntü - Adıyamanlı kuaför Tugay Yıldız ile röportaj - Vatandaşlardan Melih Dost ile röportaj - Esnaf Abuzer Polat ile...
ADANA
Ahmet Altun ile röportaj
Mustafa Altundamla ile röportaj
KAHRAMANMARAŞ
Şehirden görüntüler
Esnaf ve vatandaşlarla röportaj
ADIYAMAN
- Vatandaşlardan görüntü
- Adıyamanlı kuaför Tugay Yıldız ile röportaj
- Vatandaşlardan Melih Dost ile röportaj
- Esnaf Abuzer Polat ile röportaj ADANA/KAHRAMANMARAŞ/ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili", Adana, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da büyük heyecan uyandırdı.