"Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - ADANA/KAHRAMANMARAŞ/
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"Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - ADANA/KAHRAMANMARAŞ/

ADANA Ahmet Altun ile röportaj Mustafa Altundamla ile röportaj KAHRAMANMARAŞ Şehirden görüntüler Esnaf ve vatandaşlarla röportaj ADIYAMAN - Vatandaşlardan görüntü - Adıyamanlı kuaför Tugay Yıldız ile röportaj - Vatandaşlardan Melih Dost ile röportaj - Esnaf Abuzer Polat ile...

28.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:47

ADANA

ile röportaj

Mustafa Altundamla ile röportaj

KAHRAMANMARAŞ

Şehirden görüntüler

Esnaf ve vatandaşlarla röportaj

ADIYAMAN

- Vatandaşlardan görüntü

- Adıyamanlı kuaför Tugay Yıldız ile röportaj

- Vatandaşlardan Melih Dost ile röportaj

- Esnaf Abuzer Polat ile röportaj ADANA/KAHRAMANMARAŞ/ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili", Adana, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da büyük heyecan uyandırdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - ADANA/KAHRAMANMARAŞ/
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