: "Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - ADANA/KAHRAMANMARAŞ/

28.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:47

ADANA

Ahmet Altun ile röportaj

Mustafa Altundamla ile röportaj

KAHRAMANMARAŞ

Şehirden görüntüler

Esnaf ve vatandaşlarla röportaj

ADIYAMAN

- Vatandaşlardan görüntü

- Adıyamanlı kuaför Tugay Yıldız ile röportaj

- Vatandaşlardan Melih Dost ile röportaj

- Esnaf Abuzer Polat ile röportaj ADANA/KAHRAMANMARAŞ/ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili", Adana, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da büyük heyecan uyandırdı.

Kaynak: AA

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