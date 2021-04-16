Türkiye'nin önündeki kritik 2 hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa çok daha sert tedbirler yolda
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Türkiye'nin önündeki kritik 2 hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa çok daha sert tedbirler yolda

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Ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayan kısmi kapanma tedbirlerinin sonuçları Türkiye'nin salgındaki yol haritası için belirleyici olacak. Hükümet, yeni tedbirlerin sonuçlarını iki haftalık ve bir aylık periyotlarla izleyecek. Vaka sayılarının iki haftada yüzde 50'ye yakın gerilemesi beklenirken, daha sert önlemlere ağır hastası sayısına göre karar verilecek. Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni önlemler gündeme gelecek.

Türkiye'de Ramazan ayının ilk iki haftası için getirilen kısıtlama tedbirleri sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.

TEDBİRLER BİLİM KURULU ÜYELERİNİ TATMİN ETMEDİ

Edinilen bilgiye göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.

BİR AY SONRA 20 BİNLER

Tahminlere göre, bu hafta sonu itibariyle vaka sayısının plato çizmeye başlaması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş eğiliminin görülmesi öngörülüyor. Genellikle akut dönemin 6-8 hafta sürdüğü, Türkiye'nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği öne sürülüyor. Platonun ardından da hızlı gerileme bekleniyor. 30 günlük sürenin sonunda da 20 binli rakamların altına inilmesi öngörülüyor.

AĞIR HASTA İZLEMEDE

Yapılan toplantılarda, vakaların hızla 20 bine düşmesinin pandeminin daha kolay yönetilmesi anlamına geldiği dile getiriliyor. İki hafta sonunda vaka seyrinin istenildiği şekilde devam etmesi durumunda mevcut önlemlerin bayram sonuna kadar devam edeceği, sonraki dönem için ayrıca değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor. Bu değerlendirmelerde, özellikle ağır hasta sayılarının esas alındığı belirtildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre ağır hasta sayısının kasım-aralık aylarındaki gibi 5 binli rakamlara çıkması durumunda, yeni önlemler gündeme gelecek. Azalma beklendiği gibi gelişmezse, haziran ayını da kapsayacak yeni düzenlemeler yapılacak.

HASTA YAŞI 40-50 ARASI

Son dönemde yoğun bakım servisine başvuran hastaların büyük bölümünün henüz aşı yaptırmamış genç ve orta yaş grubu olduğu, hastalığa yakalananların 40-50 yaş bandında yoğunlaştığı belirtildi. Aşı yaptırdığı halde hastalananların da ilk dozunu yaptıranlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Koruma önlemlerinin gevşetilmesinin bunda etkili olduğu belirtiliyor. Aşı yaptırdığı halde hastalananların hafif klinik belirtiler gösterdiği, yoğun bakıma ihtiyaç gösteren aşılı vaka sayısının ise çok az olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'nin önündeki kritik 2 hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa çok daha sert tedbirler yolda
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Haber Yorumları (2)
ESKİ AKPLİ: Eğer bu covit19 belasını dünya yener, Türkiye yenemezse ve yeni vakalar dünyaya Türkiyeden yayılmaya başlarsa işte ozaman çok kötü olur. Dunyanin bize saldirmasi icin yeni bir bahane olur. Çin'e yapamadıklarını bize yaparlar.
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RAŞİT YANMAZ: olan halka oluyo destekte çok az kışın verseydi 1 ay kapanma şuan bu durumda olmazdık hep başlarda iyiyiz ama sonralarda mafediyoruz
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500
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