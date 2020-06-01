"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü kontrollü olarak ziyarete açıldı
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"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü kontrollü olarak ziyarete açıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ziyarete açıldı.

01.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:40

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ziyarete açıldı.

Geçen yıl "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilen ancak salgın nedeniyle 2 ay kadar önce ziyaretçi girişi kısıtlanan Salda Gölü ve çevresine, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçi kabul edilmeye başlandı.

Ziyaretçiler ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluğuyla gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar bölgesine tek girişten alındı.

Yeşilova Kaymakamlığınca işletilen kafeteryadaki masalar sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yeniden düzenlendi.

Alanı sürekli kontrol eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaretçileri sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Erzurum'dan gelen ziyaretçilerden Mustafa Yıkıcı, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla gözleri kamaştıran Salda Gölü'nde zaman geçirmeyi çok sevdiklerini söyledi.

Salda yeniden ziyarete açıldığı için mutlu olduğunu belirten Yıkıcı, emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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