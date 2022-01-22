Türkiye'nin Japonya'daki misyon şeflerinden Kuşimoto'daki Şehitler Anıtı'na ziyaret

Türkiye'nin Japonya'daki diplomatik misyon şefleri, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Eylül 1890'da battığı Kuşimoto'daki Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Japonya'daki diplomatik misyon şefleri, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Eylül 1890'da battığı Kuşimoto'daki Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk ve beraberindeki heyet, Wakayama Valisi Nisaka Yoşinobu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Japonya İmparatorluk Sarayı ve Valiliğin ev sahipliğinde Wakayama Müzesinde düzenlenen sergiyi gezen heyet, Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'in, Japonya İmparatoru Meiji'ye hediye ettiği altın işleme örtüyü inceledi.

Akabinde Kuşimoto'daki Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden heyet, anıta çiçek bırakarak dua etti. Burada Japon basınına konuşan Güngen, "Japon halkına, Kuşimoto halkına derin saygı ve minnet duygularımızı aktarmak isterim, onlar unutulmuyorlar." dedi.

Türk şehitleri saygı ve minnetle andığını kaydeden Büyükelçi Güngen, anıt yakınındaki Türk Müzesinde imzaladığı ziyaretçi defterine "Japon halkının yakın dayanışmasının Türk halkınca şükranla anıldığını" belirterek, şunları not düştü:

"Köklü dostane ilişkilerin temeli, Japonya'ya gönderilen ilk resmi heyetimiz Ertuğrul Fırkateyni'nin 1890 yılında Japonya'ya gelişiyle atılmıştır. Fevkalade sıcak bir şekilde karşılanan Amiral Osman Paşa başkanlığındaki heyetimiz, Tokyo'da İmparator Meiji'ye Sultan Abdülhamid'in 'İyi Niyet Mektubunu' ve 'İmtiyaz Nişanını' takdim etmiş ve iki ülke arasında dostluk ilişkilerinin başlatılmasına yönelik önemli bir görevi yerine getirmiştir.

Vatana dönüş yolunda meydana gelen elim kaza sonrasında, Japon halkının fedakarca yardımı bugün sahip olduğumuz yakın dostane ilişkilerin dönüm noktası olmuştur. Aradan geçen 130 yılı aşkın süreye rağmen, başta Kuşimoto halkı olmak üzere, tüm Japon halkının sergilediği yakın dayanışma bugün dahi Türk halkı tarafından şükranla anılıyor."