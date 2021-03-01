Türkiye'nin ilk rap filmi Kovala'nı merakla beklenen afişi yayınlandı
01.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:33
Cuma günü Türkiye'nin dijital platformu Exxen'de yayınlanacak olan Türkiye'nin ilk rap filmi Kovala'nın afişi yayınlandı. Film, cuma günü izleyicisiyle buluşacak.
Yapımcılığını TAFF Pictures, Wovie, RetroPro, Doğan Music Company (DMC)ve NETD'nin yaptığı, yönetmenliğini Burak Kuka'nın üstlendiği başrollerini ise Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Melis Sezen ve Hande Soral'ın paylaştığı "Hayatı Rap ile Kovalayanların Hikayesi" mottosuyla yola çıkan Türkiye'nin ilk rap filmi Kovala'nın afişi yayınlandı.
Kovala 5 Şubat 2021 Cuma günü Exxen'de izleyicisiyle buluşacak.