Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
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Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin ilk kadın Valisi Dr. Lale Aytaman, Muğla El Sanatları Merkezinde (MELSA) incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin ilk kadın Valisi Dr. Lale Aytaman, Muğla El Sanatları Merkezinde (MELSA) incelemelerde bulundu.

Bir dönem Muğla Valiliği yapan Aytaman, kentte kadının el emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurduğu Muğla El Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti, ürünleri inceledi.

Merkezde bulunan asırlık dokuma tezgahının başına geçen Aytaman, kadın emeğinin önemine dikkati çekti.

Daha sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret eden Aytaman, Muğla'yı çok özlediğini söyledi.

Kentte valilik yaptığı dönemde MELSA'yı kurduğunu hatırlatan Aytaman, "Bizim genlerimizde olan el becerisini Muğla canlı şekilde yaşatıyor. El becerilerinin yeniden büyük önem kazandığı bir çağa giriyoruz. Yeşilyurt'ta dokumacılık müzesi kurmanızı rica ediyorum." dedi.

Aytaman, müzenin kurulması halinde kendisinde olan eşya ve belgeleri de müzeye bağışlayacağını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürün ise Aytaman'ın Muğla'ya çok önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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