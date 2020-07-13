Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" Araştırmasına Göre AYDIN'dan 3 Firma Yer Aldı Sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ yer aldı.

Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinci, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncü oldu. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 yılında 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019 yılında yüzde 16,4 oranında artırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı.

Sanayinin check-up'ı olarak nitelenen, sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyümesinden ihracatına, finansmandan yatırım iklimine kadar birçok alanda detaylı bilgiler içeren araştırmaya göre, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde İlimizden 3 firma yer aldı.

Açıklanan verilere göre İSO İlk 500 içerisinde yer alan Odamız üyesi Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. 1.106.676.033 TL üretimden net satışlar gerçekleştirerek 201. sırada yer aldı. Onu 520.705.976 TL ile 460. Sırada Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. , 518.528.904 TL ile 464. Sırada Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. takip etti. AYSO Yönetim Kurulu Başkanı ŞAHİN, ilk 500'e giren 3 firma için gurur duyduklarını ifade ederek, "2019 yılında göstermiş oldukları başarılı performanstan dolayı odamız üyesi 3 sanayi kuruluşumuzu da kutluyorum. 2019 yılında Aydınlı sanayi kuruluşlarımız yaşanılan sıkıntılara rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat da İlimiz ekonomisine olan katkısını güçlü bir şekilde sürdürmüştür" dedi.

Kaynak: Bültenler