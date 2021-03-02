Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı
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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı

02.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:49

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. 19 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'dan yardım isteyen anne, kızına canlı yayında kavuşurken, genç kızın fuhuş itirafları gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu rezaletin ardından 3 kişi gözaltına alındı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında kızını aramak üzere yayına katılan anne Gürcünaz, 18 yaşındaki kızının hayatından endişe duyduğunu dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ise Zeynep'i kısa süre içinde buldu.

Günlerdir canlı yayında konuşulan olay sonrası 18 yaşındaki genç kızın itirafları ise gündeme bomba gibi düştü.

Zeynep Şenel, Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü o evin de birçok kez fuhuş yüzünden basıldığını ve yeni bir ev arayışına girdiklerini açıkladı.

FUHUŞ ÇETESİ, ESRA EROL'UN PROGRAMINDA İFŞA OLDU

Kadın ticareti yapan çetenin başında Aysel Güngör ve kocası İsmail Güngör'ün olduğunu söyleyen Zeynep Şenel, Halil isimli kişinin de her hafta 700 TL karşılığında kendisini Aysel Güngör'e verdiğini ifade etti.

Canlı yayında gerçekleşen itiraflardan sonra Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi ve Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Alibeyköy Polis Merkezi Aysel Güngör ve İsmail Güngör çifti ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı
Aysel Güngör

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geceyi nezarette geçiren Aysel Güngör, eşi İsmail Güngör ve Halil Boral isimli şahıs sabah saatlerinde yapılan operasyondan sonra Büyükçekmece Adliyesine sevk edilerek gözaltına alındı.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı
Zeynep Şenel
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı
Gürcünaz
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı
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