Türkiye'nin en iyi haber sitesi ödülü kazananı haberler.com oldu! Bu başarı hepimizin 33. 'sü düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerine taktim edildi. Düzenlenen zirvede medya ve sanat camiasından birçok önemli isim katıldı. Dijital medya alanında Türkiye'nin en iyi haber portalı sitesi ödülüne Haberler.com layık görüldü.

Sait Halim Paşa Yalısı'nda birçok kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında yapılan ödül töreni ile kazananlar açıklandı. Gerçekleşen ödül töreninde dijital medya alanındaki ödüle Haberler.com web sitesi layık görüldü. Haberler.com en iyi haber sitesi ödülü aldı. Ödülü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.

MAHMUT TUNCER'E YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Gecede, ödüle layık görülen Sinan Akçıl, "Güzel Karım" isimli şarkısını seslendirdi ve şarkıcı Mahmut Tuncer de Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. En İyi İnternet Ödülü dalında ödüle layık görülen internet dizisi "Adana 01" oyuncuları adına ödülü Savaş Satış aldı. Yılın Girişimci İş Kadını Ödülü ise Merve Ünler'e takdim edildi.

Ayrıca 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ödül töreninde, ekonomi, marka ve medya alanında ödüller takdim edildi.

ZİRVEDE ÜST SEVİYE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob'in Turkey tarafından organize edilen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan misafirler koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uyarak maskelerini taktı, sosyal mesafe kurallarına uydu ve ellerini dezenfekte etti.

ÖDÜL TÖRENİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Zirveyi düzenleyen Lob'in Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu, 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nin her sene farklı temalarda düzenlenen çalışmalarını anlattı. Ustaoğlu, Dünya Tüketici Hakları Günü'nde yapılması planlanan törenin, pandemi nedeniyle ertelendiğini ifade ederek, "Farkındalık oluşturan çalışmaları kamuoyuyla paylaşıp, teşvik ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz'da cansiperane bir şekilde yapmış olduğu çalışmalar milletimizin gönlünde iz bırakmıştır." şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE MAHKUM EDİLMİŞLERDİR"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin, Türk milletini derinden yaraladığını kaydeden Ustaoğlu, şöyle devam etti: "15 Temmuz'da bu harekatı yapanlar, milletimizin gönlünde mahkum edilmiştir ve bu 15 Temmuz'da milletin üzerine tanklarla ve tüfeklerle gelinen süreçte AA, hem haberciliğini ve milletten yana olan tavrını kullanarak büyük bir teşekkürü milletimiz tarafından hak etmiştir. Biz de 15 Temmuz kahramanı AA'nın çalışmalarını hem teşvik edelim hem de milleten yana olan tavrını tasdik etme babında, 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde ödülle taçlandırmak istedik."

"CANINI BU VATANA ADAYANLARA SELAM OLSUN"

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'ye ilk gelen ve burada ilk haberi geçen AA Parlamento Haberleri Editör Yardımcısı Atakan Çelik'e o gece TBMM'de görev yapan tüm gazeteciler adına "Medyanın 15 Temmuz Kahramanları" özel ödülü verildi.

EDİTÖRDEN MESAJ

Türkiye'nin en iyi haber sitesi alanında kazandığımız ödülü siz değerli okuyucularımız sayesinde kazanmış bulunmaktayız. Bizleri takip ettiğiniz için sonsuz teşekkürler. Sitemizi takipte kalmaya devam edin...

Kaynak: AA