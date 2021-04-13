Türkiye'nin en genç belediye başkanına ödül
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Türkiye'nin en genç belediye başkanına ödül

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Türkiye'nin en genç belediye başkanına ödül

Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, en başarılı belediye başkanı seçildi.

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Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, en başarılı belediye başkanı seçildi.

İstanbul'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 20'incisi yapılan 'Tokat Enleri' anket sonucu belli oldu. Yaklaşık bir ay önce başlatılan anket ile Türkiye genelinde başarılı bulunan Tokatlı sanayici iş adamları ve belediye başkanları sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşları ve bireysel başarıları değerlendirildi. 2021 yılı sonuçlarında belediye başkanları kategorisinde 30 yaşındaki Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl en başarılı belediye başkanı seçildi. Başkan Karagöl, pandemi dolayısı ile katılamadığı ödül törenine canlı yayında telefonla bağlandı.

Başkan Karagöl, Türkiye'nin en genç ilçe belediye başkanlarından biri olarak ankete destek veren hemşerilerine teşekkür ederek, "2019 yılında nüfusa oranla ülkemizin en borçlu belediyelerinden biri haline gelmiş Erbaa Belediyesine başkan olarak seçildim. Ardından bir yıl sonra Dünyayı saran pandemi sürecine girdik. Bizim için zor bir süreçti, fakat bunları hiçbir zaman mazeret etmedik. Uyguladığımız mali disiplin ile bir taraftan belediyemizi borç sarmalından çıkarırken, diğer taraftan Erbaa'mız için hayalini kurduğumuz projeleri hayata geçirdik. Covid 19 salgın hastalığı ile mücadele ettik. Halkımızın bu süreçten en az hasarla çıkması için gayret sarf ettik. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi online haline getirip halkımızın moral ve motivasyonunu ayakta tutmaya çalıştık. Erbaa'mızın sosyal, kültürel ve ekonomik olarak daha da gelişmesi için çalışmalar başlattık. Her şeyden önemlisi Belediyemizi Erbaa'da tüm kurumları sağlıklı iletişim kurabilen, halkı ile birlikte el ele vermiş bir kurum haline getirdik" dedi. - TOKAT

Türkiye'nin en genç belediye başkanına ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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