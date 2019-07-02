Türkiye'nin En Büyük Şirketlerini Listeleyen Fortune 500 Yayınlandı

Fortune 500, her yıl yaptığı gibi bu yıl da Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirledi. 2018 yılı verilerine dayanan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), 88,6 milyar liralık net satışla listenin en üstünde yer aldı. Tüpraş'ı EPİAŞ ve THY takip etti.

12. defa düzenlenen listede finansal kurumlar ve holdingler yer almıyor. 2018 yılının Top 500 listesi, Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli, CRIF Türkiye Birim Müdürü Yavuz Arsoy ve Fortune Türkiye Finans Editörü Ayfer Yıldız'ın katıldığı bir etkinlikle açıklandı.

Araştırmaya göre geçen yılın zirvesinde, 2018 yılında satışlarını %64,1 arttıran Tüpraş yer aldı. Tüpraş geçen yıl da listenin zirvesindeydi. Listenin ikinci sırasını da bir kez daha Enerji Piyasaları İşletme AŞ aldı. THY'nin 3. sırayı aldığı listede BOTAŞ, bir sıra yükselerek 4.; Petrol Ofisi ise 2 sıra gerileyerek 5. Oldu.

Listede ilk 10 sırayı tamamlayan firmalar ise Opet Petrolcülük AŞ, Ford Otomotiv, Bim Birleşik Mağazalar AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile Arçelik oldu.

Listedeki şirketlerin toplam net satışları 1 trilyon 588 milyar 380 milyon liraya çıkarken toplamda %31,84'lük artış gözlemlendi. Firmaların gerçek satışlarında (ÜFE'ye göre oranlanmış) satışlarda %1,25 düşüş göze çarpıyor. Şirketlerin kârlarında ise %16,63 düşüş söz konusu.

Son yıllarda şirketler, yüksek enflasyon ve kur baskısı nedeniyle daha çok esas hizmetler olarak anılan uzmanlık alanlarına odaklanmayı tercih ediyor. Finansman giderlerinin de artması, özellikle üreticileri zor durumda bırakıyor.

Listenin geri kalanına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.