Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin Çin'deki Sinovac firmasından sipariş ettiği 1 milyon 340 bin dozluk ilk parti CoronaVac koronavirüs aşısının tırlara yükleniş anı ilk kez görüntülendi. Çarşamba günü İstanbul'da olması beklenen aşılar kontrollerden geçirildikten sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak.

TRT Haber Muhabiri Musab Eryiğit'in imza attığı özel haberde, Sinovac deposundan Türkiye'ye gönderilecek aşıların tırlara yüklenerek, Pekin Havaalanı'na doğru yola çıkarılma anlarına tanıklık edildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Gümrük işlemleri bittikten sonra aşılar Türk Hava Yolları'na ait uçağa yüklenecek. Pekin'den kalkacak uçak yaklaşık 10 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul'a inecek. Çarşamba günü İstanbul'da olması beklenen aşıların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kontrolünden geçirilecek.

ŞUBAT AYI SONUNA KADAR 50 MİLYON DOZ TESLİM EDİLECEK

Her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Kontrollerin tamamlanmasından sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Türkiye'ye şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşının teslim edilmesi planlanıyor. Risk gruplarına göre aşılama başlayacak.