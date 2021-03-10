Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, Sırbistan'daki sahte PCR testleri hakkında uyarıda bulundu Açıklaması
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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, Sırbistan'daki sahte PCR testleri hakkında uyarıda bulundu Açıklaması

10.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:10
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, Sırbistan'daki sahte PCR testleri hakkında uyarıda bulundu Açıklaması

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'daki sahte PCR testleri hakkında ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'daki sahte PCR testleri hakkında ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Sırbistan ilişkilerin tarihinin en iyi seviyesinde olmasına rağmen özellikle son dönemde, Türk vatandaşlarını ilgilendiren sorunlarla sıklıkla karşılaştıklarını belirterek, bunlardan birinin de sahte PCR testleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlar olduğunu söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında Türkiye'ye son 72 saatte yapılmış PCR testleriyle girilebildiğini anımsatan Bilgiç, "Bu nedenle, Sırbistan'a tatil veya başka bir nedenle gelen vatandaşlarımızın ülkemize dönüşlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor. Bu PCR testleri de Sırbistan'da ancak belirli sağlık kuruluşlarınca yapılıyor." dedi.

Bilgiç, son günlerde Sırbistan'dan Türkiye'ye seyahat eden çok sayıda Türk vatandaşının başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda polise sahte PCR test sonucu göstermeleri nedeniyle gözaltına alındığına dikkat çekerek, "Bu vatandaşlarımızın ilk aşamada bir ay tutuklu kalacaklarını anlıyoruz. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmının, ucuz ve kolay olduğu düşüncesiyle kaldıkları otellerin etrafındaki bazı taksi şoförlerinin sözlerine kanarak sahte PCR test sonucu veren dolandırıcılarca mağdur edildiklerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan kanunlarına göre resmi belgede sahtecilik veya tahrifat suçunun cezasının 2 ila 5 yıl hapis cezası olduğunun altını çizen Bilgiç, "Bu nedenle, Sırbistan'a gelecek veya Sırbistan'da bulunan tüm vatandaşlarımızı sahte PCR testleri konusunda uyarıyoruz. Kesinlikle büyükelçiliğimizin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında ilan edilen yerlerde PCR testlerini yaptırsınlar. Bunların dışındaki hiç kimseye veya kuruluşa itibar etmesinler. Aksi takdirde ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşmaları kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Talha Öztürk

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