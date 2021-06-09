Türkiye'nin bağışladığı 30 bin Sinovac aşısı Kuzey Makedonya'ya ulaştı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bağışladığı 30 bin Sinovac aşısı, Kuzey Makedonya'ya ulaştı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bağışladığı 30 bin Sinovac aşısı, Kuzey Makedonya'ya ulaştı.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, resmi Facebook hesabından Türkiye'nin hibe ettiği aşıların ülkeye ulaşmasıyla ilgili fotoğraflar paylaştı.

Filipçe, dost ülke Türkiye'den 30 bin Sinovac aşısının ülkeye ulaştığını belirterek, "Sunulan destek ve öncelikle bizler için önemli olan vadedilen miktarın çok hızlı bir şekilde ulaşmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha çokça teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Filipçe, Türkiye'nin gönderdiği aşıların en kısa zamanda ülke genelindeki aşılama merkezlerine ulaştırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe'yi Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti.

Zaev ve Filipçe, Türkiye ziyareti sonrası Kuzey Makedonya'ya döndükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine 30 bin Sinovac aşısı bağışında bulunacağını söylediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Abdula