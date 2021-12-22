Son dakika haberi | Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi | Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

AA / Karzan Mohammed - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

Büyükelçi Güney'in Türkmen Bakan Maruf'un Bakanlık Ofisine yaptığı ziyarette, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türkmen yetkililer de hazır bulundu.

Büyükelçi Güney, Erbil'de Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin ile de bir araya gelmişti. Güney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostum KİB Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin'i ziyaret ettik." ifadesine yer vermişti.

Güney, dün de Erbil'de IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmüştü.

Son dakika haberi | Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Son dakika haberi | Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

Son dakika haberi | Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de Türkmen Bakan Maruf ile görüştü

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AA / Karzan Mohammed - Son Dakika Haberleri

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