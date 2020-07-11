Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
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Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı

Ayasofya'nın statüsüyle ilgili 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve camiye dönüştürülmesi kararı Yunanistan'daki siyasetçilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Eski sosyalist parti PASOK'un devamı olan KINAL Partisi lideri Fofi Yennimata, küstah bir çağrı yaparak Ayasofya kararı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
11.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 21:14

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'da deprem etkisi yarattı. Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürmesini hazmedemeyen Yunan siyasetçiler Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini iddia ettiler.

YUNAN HÜKÜMETİ BU KARAR ULUSLARARASI SEVİYEDE GÜNDEME GETİRMELİ

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, uluslararası toplumun Ayasofya'nın statüsüyle ilgili karara kararlılıkla tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Ateist olduğunu belirten Çipras, Yunanistan hükümetinin bu kararı uluslararası seviyede gündeme getirmek zorunda olduğunu kaydetti.

Çipras, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dünya mirasının benzersiz yapısı olan, büyük tarihi ve dini öneme sahip olan Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararı, dinler arası diyaloğa zarar veren ve genel insani değerleri ihlal eden ciddi bir sorun" dedi.

"AVRUPA UYUYOR"

Eski başbakanlardan Andonis Samaras, Avrupa ve Batı'yı eylemsizlikle suçladı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi karşısında dünyanın sessiz kalmasına tepki gösteren Samaras, "Avrupa uyuyor. Batı intihar ediyor. Kendi kimliğini ve kültürü korumayanlar ölüyor" yorumunu yaptı.

"TÜM UYGAR DÜNYAYA MEYDAN OKUNDU"

Eski sosyalist parti PASOK'un devamı olan KINAL Partisi lideri Fofi Yennimata, Ayasofya kararı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama çağrısı yaptı. Yennimata, "Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararı, tüm uygar dünyaya ve Hristiyanlığa yönelik bir meydan okuma. Biz Yunanlar için bu karar bıçak gibi" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

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