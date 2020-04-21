Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
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Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler ve insanların kendilerini evlerinde izole etmesi, Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliğinin yüzde 32 azalmasına sebep oldu. Ülkedeki büyükşehirlerde en fazla hava kirliliği azalması Kahramanmaraş'ta yaşandı. Kahramanmaraş'ı sırasıyla Şanlıurfa, Hatay, Van, Erzurum ve Eskişehir takip etti.

21.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:41
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Türkiye'de vatandaşların koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalması, araç kullanım oranında düşüş yaşanmasına sebep oldu. İnsanların evde kalması havanın kalitesini iyileştirirken, kirliliğin azalmasını sağladı.

29 ŞEHİRDE YÜZDE 32 AZALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye'de bulunan 29 büyükşehirde partikül madde (PM10) hava kirliliği yüzde 32 azaldı.

EN FAZLA HAVA KİRLİLİĞİ AZALMASI MARAŞ'TA

Ülkedeki büyükşehirlerde en fazla hava kirliliği azalması Kahramanmaraş'ta yaşandı. Kahramanmaraş'ı sırasıyla Şanlıurfa, Hatay, Van, Erzurum ve Eskişehir takip etti.

16 Mart'tan sonra hava kirliliği Kahramanmaraş'ta yüzde 60, Şanlıurfa'da 58, Hatay'ta yüzde 55, Van'da yüzde 53 ve Erzurum ile Eskişehir'de yüzde 51 azaldı.

EN AZ DEĞİŞİM İZMİR'DE

Hava kirliliğinin en az değiştiği şehirler ise İzmir, Muğla ve Tekirdağ oldu. 3 büyükşehirde hava kirliliği sadece yüzde 3 geriledi.

İSTANBUL'DA YÜZDE 11 AZALDI

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan megakent İstanbul'da hava kirliliği 16 Mart tarihinden sonra yüzde 11 azaldı.

Nüfus olarak en kalabalık büyükşehirlerde hava kirliliği Ankara'da yüzde 27, Bursa'da yüzde 37, Antalya'da yüzde 28 ve Adana'da yüzde 46 azalarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
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