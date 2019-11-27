Türkiye, NATO ile ortaya çıkan 'YPG krizinde' talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacak
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Türkiye, NATO ile ortaya çıkan 'YPG krizinde' talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacak

Türkiye, NATO ile ortaya çıkan “YPG krizinde” talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacakTürkiye, Suriye’nin kuzeyinde YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO’nun yeteri kadar siyasi destek vermemesi üzerine ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engelleme politikasınd

27.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:11
Türkiye, NATO ile ortaya çıkan 'YPG krizinde' talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacak

, 'nin kuzeyinde 'ye karşı verdiği mücadeleye NATO'nun yeteri kadar siyasi destek vermemesi üzerine ittifakın, Baltık ülkeleri ve ile ilgili savunma planlarını engelleme politikasından geri adım atmıyor.


Reuters'e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, NATO'nun savunma planının onaylanması konusunda Türkiye'yi ikna girişimine, Ankara'nın YPG konusundaki talepleri karşılanana kadar direneceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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