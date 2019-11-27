Türkiye, NATO ile ortaya çıkan 'YPG krizinde' talepleri karşılanana kadar geri adım atmayacak

27.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:11

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO'nun yeteri kadar siyasi destek vermemesi üzerine ittifakın, Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engelleme politikasından geri adım atmıyor.



Reuters'e konuşan bir Türk diplomatik kaynak, NATO'nun savunma planının onaylanması konusunda Türkiye'yi ikna girişimine, Ankara'nın YPG konusundaki talepleri karşılanana kadar direneceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle