Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesinden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Haberler
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesinden İYİ Partili Türkkan'a tepki

AA / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

TTürkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesini kınadı.

KARAMAN (AA) - TTürkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesini kınadı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda toprağa düşmüş kahramanların yakınlarının herkese emanet olduğunu ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Şehidimizin can kardeşi olan gaziler olarak olayı kınıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve üniter devlet yapısı ilelebet devam edecektir. Bu vesileyle milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi dileğimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesinden İYİ Partili Türkkan'a tepki

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesinden İYİ Partili Türkkan'a tepki

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