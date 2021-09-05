Türkiye MotoFest etkinliğinde İrem Derici ve Cenk Eren sahne aldı
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Türkiye MotoFest etkinliğinde İrem Derici ve Cenk Eren sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde İrem Derici ve Cenk Eren sahne aldı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar İrem Derici ve Cenk Eren konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar İrem Derici ve Cenk Eren konser verdi.

Derici ve Eren, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.

Eren'in şarkılarına eşlik eden hayranları tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.

Türkiye MotoFest etkinliğinde İrem Derici ve Cenk Eren sahne aldı
Türkiye MotoFest etkinliğinde İrem Derici ve Cenk Eren sahne aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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