Türkiye MotoFest etkinliğinde İrem Derici ve Cenk Eren sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar İrem Derici ve Cenk Eren konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar İrem Derici ve Cenk Eren konser verdi.

Derici ve Eren, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.

Eren'in şarkılarına eşlik eden hayranları tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay