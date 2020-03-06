Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Haberler » Güncel » Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Haber

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek amacıyla "Bu vatan size minnettar yürüyüşü" düzenlendi.

06.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:39
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'un ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek amacıyla "Bu vatan size minnettar yürüyüşü" düzenlendi.

Vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrağı ile belediye binası önününde toplandı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her Türk asker doğar." sloganlarını atılarak belediye binası önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda son buldu.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yürüyüşün, geçmişten bugüne kadar vatan topraklarını korumak için mücadele eden şehit ve gazilerin anısına düzenlendiğini belirtti.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Yürüyüşe, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca, daire müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler