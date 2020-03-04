Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

04.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:35

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaymakamlık ve Türk Kızılay iş birliğinde, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde kurulan kan verme stantlarına vatandaşların yanı sıra asker, polis ve öğrenciler de ilgi gösterdi.

Kan bağışında bulunan Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.



Yayladağı İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Sağlam da Mehmetçiklerin mazlumların yanında olduğunu ifade ederek, kendilerinin de askerlerin yanında olacaklarını kaydetti.

Altınözü'nde Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim tilaveti

Altınözü ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle program düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki etkinlikte konuşan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Mehmetçiğin zaferle döneceğinden emin olduklarını vurguladı.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da vatan sevgisi için bir araya geldiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Mehmetçik için dualar edildi.

Kumlu'da öğrenciler ay yıldız oluşturdu

Kumlu'da da harekata destek olmak isteyen Nilüfer Hamit Karadeniz Anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Türk bayrakları açan öğrenciler, harekatta şehit olan askerlerin adını okuyup dua etti.

Kaynak: AA