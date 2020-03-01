Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

01.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:44

Kayseri'de ellerinde Türk bayrakları ile Kartal Şehitliği ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Araçlarını Türk bayrakları ile donatarak şehir turu atan farklı gruplar, Kartal Şehitliği'nde bir araya geldi.

Burada tekbir getiren grup, şehitler için İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Asker eşi Halime Özceviz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 26 yıllık uzman çavuş olduğunu ve Malatya'da görev yaptığını söyledi.

Yaşananların kendilerini çok üzdüğünü belirten Özceviz, "Allah ailelerine sabır versin. Mekanları cennet olsun. Haklarını helal etsinler." dedi.

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinden Mehmetçiğe destek

Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de slogan atıp saldırıyı lanetledi.



Rusya ve Suriye rejimine tepkilerini gösteren grup, daha sonra Atatürk büstünün önünde şehitler için İstiklal Marşı okudu, dua etti.



Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Balkaya, burada yaptığı açıklamada, Türk milletinin son zamanlarda birçok üzücü olayla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Aldıkları haberle millet olarak yüreklerinin yandığını dile getiren Balkaya, şunları kaydetti:

"Devlet, ordu, millet olarak dün de bugün de yarın da dimdik ayaktayız. Hiçbir gücün bizi yıldıramayacağını ve devletimize zerre zarar veremeyeceğini çok iyi biliyoruz. Türk vatandaşı olarak bize yakışan ve üzerimize düşen görev her zaman devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanında olmaktır. Biz de her zaman devletimizin, milletimizin ve ordumuzun emrinde olacağız. Allah şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin."

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA