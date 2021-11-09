Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Orta Anadolu Şube Başkanlığı delege seçimleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Orta Anadolu Şube Başkanlığı delege seçimleri başladı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Orta Anadolu Şube Başkanlığı delege seçimleri başladı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) Orta Anadolu Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurul delege seçimlerinin başladığı bildirildi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası ( Maden İş ) Orta Anadolu Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurul delege seçimlerinin başladığı bildirildi.

Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'ndeki Şube Başkanlığı'nda yapılan delege seçimlerinde iki listeyle seçime gidildiği bildirildi.

İşçiler, sendika yönetimi için ayrılan bölgede oylarını kullanıyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Orta Anadolu Şube Başkanlığı delege seçimleri başladı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Orta Anadolu Şube Başkanlığı delege seçimleri başladı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title