Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Orta Anadolu Şube Başkanlığı delege seçimleri başladı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) Orta Anadolu Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurul delege seçimlerinin başladığı bildirildi.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası ( Maden İş ) Orta Anadolu Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurul delege seçimlerinin başladığı bildirildi.
Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'ndeki Şube Başkanlığı'nda yapılan delege seçimlerinde iki listeyle seçime gidildiği bildirildi.
İşçiler, sendika yönetimi için ayrılan bölgede oylarını kullanıyor.