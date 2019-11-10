Türkiye kökenli Belit Onay Hannover Belediye Başkanı seçildi

10.11.2019 22:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:01

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de yapılan seçimleri kazanan Belit Onay kentin belediye başkanı oldu. Belit Onay, Yeşiller Partisi adayı olarak 27 Ekim'de girdiği ilk tur seçimlerini birinci tamamlamıştı.



Sandıkların yerel saat ile 18'de kapanmasının ardından oy sayımına geçildi ve yaklaşık bir saat sonra Belit Onay'ın seçimleri kazandığı duyuruldu. Partililerle bir araya gelen Belit Onay, kendisine verilen destekten ötürü teşekkür konuşması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle