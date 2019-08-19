Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci (3)
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindekilerin toplanması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması Balonların patlamaı ve uçurulması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamalarda bulundu.
19.08.2019 13:09
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindekilerin toplanması
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması
Balonların patlamaı ve uçurulması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA