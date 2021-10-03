Türkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı - Haberler
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Türkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Türkiye, Kabil'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde meydana gelen Bombalı Saldırı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde cenaze namazı sırasında meydana gelen bombalı saldırıda can kayıplarının ve yaralanmaların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi'nin girişinde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Görgü tanıkları, saldırının, Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid'in birkaç gün önce vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi sırasında gerçekleştiğini ifade etmişti.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika... Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3)

 Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

Caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2)

 Son Dakika | Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son Dakika | Kabil'de caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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