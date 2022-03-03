Türkiye-İtalya siyasi istişarelerine Kaymakcı ve Sequi eş başkanlık edecek - Haberler

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Türkiye-İtalya siyasi istişarelerine Kaymakcı ve Sequi eş başkanlık edecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye-İtalya siyasi istişarelerine Kaymakcı ve Sequi eş başkanlık edecek

Türkiye-İtalya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve İtalya Dışişleri Genel Sekreteri Büyükelçi Ettore Sequi eş başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Türkiye- İtalya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve İtalya Dışişleri Genel Sekreteri Büyükelçi Ettore Sequi eş başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-İtalya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ettore Sequi başkanlıklarında, 4 Mart'ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. İstişarelerde ise Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

(Ahmet Furkan Gülap/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Türkiye, İtalya, Politika, Güncel, Haberler

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