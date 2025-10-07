Türkiye İsrail'le savaşacak mı?

Toplantıda konuşan Bahçeli, " İsrail'in barış görüşmelerini sabote edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Eğer masa başında durdurulamıyorsa, bunun silahlı bir müdahale ile engellenmesi gerekir. Gazze'nin kıskacından kurtarılması zaruridir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İSRAİL'LE SAVAŞACAK MI?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında Gazze gündemine dair sert değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Gazze planının dünya gündeminde olduğunu belirterek Hamas'ın sürece olumlu yaklaşmasının kısmi sükunet için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ancak sürecin pek çok zorluğa ve tuzağa açık olduğunu vurgulayan Bahçeli, " İsrail'in müzakereleri sabote edip etmeyeceği belirsizdir; eğer masa başında durdurulamıyorsa silah zoruyla engellenmesi gereklidir. Gazze zincirlerinden kurtarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya hükümet kanadından verilecek cevap bekleniyor.

AÇIKLAMALAR: AKAN KAN DURMALIDIR

Bahçeli, Sumud filosundakilerin Türkiye'ye getirilmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi ve bunu sağlayanları tebrik etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyan ülkelere şükranlarını sunduğunu söyleyen Bahçeli, "Hamas terör örgütü değildir; asıl teröre başvuran haydut İsrail'dir" şeklinde görüş bildirdi. Savaşın sona ermesi ve sürecin ilerlemesi için Mısır'ın kritik bir rolü olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze planında değişiklikler yapıldığını ve bunun farklı aktörlerin görüşmeleriyle şekillendiğini ifade etti.

Bahçeli, ateşkes çağrısı yaparak Siyonist güçlerin işgal ettikleri yerlerden çekilmesi gerektiğini vurguladı. BM Genel Kurulu'ndaki bazı liderlerin sessiz kalanları eleştirdiğini hatırlatan Bahçeli, İslam ülkelerinin ortak tutum sergileyememesine de tepki gösterdi ve "akan kan durmalı, iki devletli çözüm dışında yol kalmamıştır; 1967 sınırlarında bir Filistin devleti tanınmalı ve BM'ye kabul edilmelidir" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin milli bir amaç olduğunu yineleyerek, bu doğrultuda atılan adımların arkasında olduklarını söyledi. Menfi çevrelerin kara propagandalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, terörle mücadeleyi kolektif bir çaba olarak gördüklerini ve bu konuda kararlı olduklarını dile getirdi. Tarihsel çapta yaşanan dış komplolara karşı durulacağını, sabırla ve milli birlikle tüm sorunların aşılabileceğini kaydetti.

KARDEŞLİK VE BİRLİK ÇAĞRISI

Konuşmasında toplumsal birliktelik çağrısında bulunan Bahçeli, nifak tohumları ekenler ve algı operasyonları yapanlarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. "Kardeşliğimizi birlikte büyütelim" çağrısı yapan Bahçeli, TBMM'de kurulan dayanışma komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü ve hukuki düzenlemeler için geniş bir mutabakat zemini oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Komisyona katkı veren milletvekillerine teşekkür ederek, Türkiye'nin istiklal ve istikbal haklarının korunacağını yineledi.