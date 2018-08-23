Türkiye, İslam Aleminin Umudu Konumuna Gelmiştir"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'nin İslam aleminin umudu haline geldiğini belirterek, en kısa zamanda tüm İslam aleminin de Türkiye gibi bayramları barış, huzur ve mutluluk içerisinde kutlayabilmesini diledi.

Tin, Kurban Bayramı dolayısıyla Acıpayam, Serinhisar ve Çameli ilçelerinde partililer ve ilçe halkıyla bayramlaştı.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı huzur ve sükunet içerisinde geçirdiğine işaret eden Tin, şunları söyledi:

"Umarım en kısa zamanda tüm İslam alemi de bizler gibi bayramlarımızı barış, huzur ve mutluluk içinde kutlar. Çünkü İslam alemi yıllar yılı bu coğrafya üzerinden emperyalizm ve siyonizmin oyunları nedeniyle kan ve acıdan kurtulabilmiş değil. Müslümanı Müslümana kırdırıyorlar. Müslümanların uyanışına ve birlik olmasına engel oluyorlar. Müslümanların tek yürek olmasını önlemeye, umutsuzluğa mahkum etmeye çalışıyorlar. Maalesef bu konuda yakın döneme kadar başarılı olduklarını açıkça görüyoruz ancak artık Müslümanların uyanma vakti geldi de çoktan geçiyor bile. Şimdi birlik olma, kenetlenme ve coğrafyamıza yönelik saldırılara karşı tek yürek olma zamanı."

Tin, AK Parti iktidarıyla birlikte İslam coğrafyasındaki umutsuzluk prangalarının kırılmaya başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, güçlü ve kararlı bir liderin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde İslam aleminin umudu konumuna gelmiştir. Mazlum Müslüman kardeşlerimiz Türkiye'yi kurtarıcı ve İslam aleminin sancaktarı olarak görmektedirler. Şu mübarek Kurban Bayramı'nda duamız odur ki Allah da bize umut bağlayanlara layık olmayı, mazlumların kurtuluşuna vesile olmamızı nasip etsin."

Tin'e ziyaretlerinde Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Turan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tin, Acıpayam İlçe Başkanı Nurhayat Şanlı, Serinhisar İlçe Başkanı Ali Özcan ve Çameli İlçe Başkanı Tanju Gököz eşlik etti.