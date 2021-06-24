Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir'den Vali Gürel'e ziyaret
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir'den Vali Gürel'e ziyaret

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir'den Vali Gürel'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik, şampiyona ve turnuvalar hakkında Vali Gürel'e bilgi veren Kihtir, federasyon olarak Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, İşitme Engelliler Erkekler Basketbol 1. Ligi ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası ile Voleybol (kadın-erkek) Türkiye Şampiyonasını Karabük'te gerçekleştirdiklerini belirtti.

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de final maçının yarın Karabük'te yapılacağını aktaran Kihtir, Karabük'te oynanan müsabakalar süresince federasyon üyelerine, sporcular ve teknik heyetlere gösterilen misafirperverlik için Gürel'e teşekkür ederek, "Fuat Gürel" yazılı milli takım forması takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel de işitme engelli sporcuların başarısının gurur verici olduğunu ifade etti.

Ziyarette, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Serhat Öztürk, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Ramazan Karacif, başkan danışmanı Umut Tufan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, organizasyon komitesi üyeleri Bülent Ersöz ve Gökhan Berat da yer aldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir'den Vali Gürel'e ziyaret
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir'den Vali Gürel'e ziyaret
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kihtir'den Vali Gürel'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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