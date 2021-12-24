Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası

MERSİN (Habermetre) - Türkiye İşitme Engelliler Atletizm ŞampiyonasıFederasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler ve Gençler İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası 12-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde düzenlenecektir. Şampiyonaya katılacak olan kulüp ve sporcularımızın aşağıdaki kayıt formunu eksiksiz doldurarak 04 Şubat 2022 mesai bitimine kadar sporservisi@tiesf. gov. tr'ye mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Linklerde yer alan belgeleri indiremiyorsanız ( Chrome) tarayıcınızın geçmişini temizleyin yada tarayıcınızı değiştiriniz (internet explorer)UYARI: Milli Takıma katılma hakkı kazanılması durumunda 24. Deaflympics Yaz Oyunlarına katılacak sporcularımız en az 2 doz biontech aşılanmış olmak zorundadır. Bunu beğen Açıklaması

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet