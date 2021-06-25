Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartları tanındı
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Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartları tanındı

Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartları tanındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartalarının tanındığını duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartalarının tanındığını duyurdu. 

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz ve Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir" denildi.Açıklamada "Ukrayna'ya sehayat edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere Covid-19 ile ilgili enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını tamamlamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir" uyarısı yapıldı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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