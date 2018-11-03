Türkiye ile Ukrayna Arasında Anlaşmalar İmzalandı

Türkiye ile Ukrayna Arasında Anlaşmalar İmzalandı

- Toplantıdan detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na başkanlık etti.

- Toplantıdan detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na başkanlık etti. Oturumun ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

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