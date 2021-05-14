TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN ARASINDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
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TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN ARASINDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN ARASINDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS önlemleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı.

KORONAVİRÜS önlemleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı. İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek. 

Konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen Kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır" dedi. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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