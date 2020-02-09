Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyata devam ediyor
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Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyata devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına tank, zırhlı askeri ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.

09.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:44
Türkiye İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyata devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kentindeki gözlem noktalarına haftasonunda tank, zırhlı askeri ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen tank, zırhlı askeri ambulans ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.


Burada askeri personel tarafından 10 tırdan indirilen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere 5 tırlık kurşun geçirmez akordiyon bariyer de takviye edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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