Türkiye için PUBG: New State Alfa Testi tarihi duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye için PUBG: New State Alfa Testi tarihi duyuruldu!

Türkiye için PUBG: New State Alfa Testi tarihi duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

KRAFTON Inc. bugün, Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Mısır'daki Android ve iOS kullanıcıları için ikinci bir PUBG: NEW STATE Alfa Testi gerçekleştireceğini duyurdu.

Dünyanın popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan PUBG yeni sürümüyle oyunseverlerin yüzünü güldürüyor.Mobil oyuncuların hizmetine sunulacak oyunun Google Play Store'da ön kayıtları 25 milyon kullanıcıyı aştı.

PUBG New State Alfa Testi 27 Ağustos – 29 Ağustos tarihleri arasında 28 bölgede gerçekleştirilecek. Apple App Store'da Ön Kayıtlar Ağustos sonunda açılacak.

Haziran ayında ABD'de gerçekleştirilen ilk Alfa Testinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından Krafton, bu kez PUBG: New State'i dünya çapında birçok farklı bölgede deneyimleme imkanı sunuyor.

PUBG: New State Alfa Testine katılmaya uygun olanlar ve katılmak isteyenler, 23 Ağustos tarihine kadar buradan ulaşabilirler.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre PUBG: New State'in 2051 yılında geçecek. 100 farklı oyuncunun bir haritada kozlarını paylaşacağı mobil oyunda, yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacak.

PUBG: NEW STATE ALFA TESTİ TARİHLERİ

  • Alfa Testi Başvuru Süresi: 9 Ağustos– 23 Ağustos
  • Seçilen Alfa Testi Katılımcılarının Duyurusu: 26 Ağustos
  • Ön İndirme Dönemi: 26 Ağustos– 27 Ağustos
  • Alfa Testi: 27 Ağustos – 29 Ağustos

İKİNCİ PUBG: NEW STATE ALFA TESTİ BÖLGELERİ

  • Asya: Güney Kore, Japonya, Hong Kong ÖYB, Makao ÖYB, Çin Taipei, Tayland, Filipinler, Kamboçya, Endonezya, Singapur, Malezya, Sri Lanka, Myanmar, Maldivler, Laos, Nepal
  • Orta Doğu: Lübnan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Yemen, Umman Ürdün, Irak, Katar, Kuveyt
  • Diğer: Türkiye, Mısır
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Müge Anlı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye için PUBG: New State Alfa Testi tarihi duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:56:02. #1.14#

title