Türkiye için PUBG: New State Alfa Testi tarihi duyuruldu!

KRAFTON Inc. bugün, Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Mısır'daki Android ve iOS kullanıcıları için ikinci bir PUBG: NEW STATE Alfa Testi gerçekleştireceğini duyurdu.

Dünyanın popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan PUBG yeni sürümüyle oyunseverlerin yüzünü güldürüyor.Mobil oyuncuların hizmetine sunulacak oyunun Google Play Store'da ön kayıtları 25 milyon kullanıcıyı aştı.

PUBG New State Alfa Testi 27 Ağustos – 29 Ağustos tarihleri arasında 28 bölgede gerçekleştirilecek. Apple App Store'da Ön Kayıtlar Ağustos sonunda açılacak.

Haziran ayında ABD'de gerçekleştirilen ilk Alfa Testinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından Krafton, bu kez PUBG: New State'i dünya çapında birçok farklı bölgede deneyimleme imkanı sunuyor.

PUBG: New State Alfa Testine katılmaya uygun olanlar ve katılmak isteyenler, 23 Ağustos tarihine kadar buradan ulaşabilirler.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre PUBG: New State'in 2051 yılında geçecek. 100 farklı oyuncunun bir haritada kozlarını paylaşacağı mobil oyunda, yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacak.

PUBG: NEW STATE ALFA TESTİ TARİHLERİ

Alfa Testi Başvuru Süresi : 9 Ağustos– 23 Ağustos

: 9 Ağustos– 23 Ağustos Seçilen Alfa Testi Katılımcılarının Duyurusu: 26 Ağustos

26 Ağustos Ön İndirme Dönemi: 26 Ağustos– 27 Ağustos

26 Ağustos– 27 Ağustos Alfa Testi: 27 Ağustos – 29 Ağustos

İKİNCİ PUBG: NEW STATE ALFA TESTİ BÖLGELERİ