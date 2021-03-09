Türkiye havalimanlarında Şubat'ta 5 milyon 392 bin yolcuya hizmet verildi
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Türkiye havalimanlarında Şubat'ta 5 milyon 392 bin yolcuya hizmet verildi

09.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:48
Türkiye havalimanlarında Şubat'ta 5 milyon 392 bin yolcuya hizmet verildi

Türkiye genelindeki havalimanlarında, şubat ayında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 5 milyon 392 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelindeki havalimanlarında, şubat ayında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 5 milyon 392 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şubat ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Keskin paylaşımında, "Çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda şubat ayında, 75 bin 034 uçak, 5 milyon 392 bin 419 yolcu,186 bin 60 ton yük trafiği gerçekleşti.

2021 yılının ilk 2 ayında ise, 148 bin 768 uçak, 10 milyon 619 bin 871 yolcu, 373 bin 201 ton yük trafiği ile #DHMİ çalışıyor, Türkiye Uçuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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