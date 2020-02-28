28.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:10

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, "Türk Milleti için gün; Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, Sarıkamış'tır" dedi.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye-İdlib Barışı Koruma Bölgesinde, sivilleri korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımıza yapılan hain saldırıda milletimizi derinden yaralayan Kahraman Mehmetçiklerimizin Şehit olduğunu üzülerek öğrendik. Tarihi Şan ve Şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu hain saldırıyı tüm şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz adına şiddetle kınıyoruz. Aziz Milletimizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin azmini ve kararlılığını sarsmayı hedefleyen bu tür saldırılar asla milletimizi ve ordumuzu yıldıramayacaktır. Bu tarifsiz acıyı sinesinde derinden hisseden milletimiz, bütün iç ve dış düşmanlara karşı tarihten aldığı güç ve azimle mücadelesini, kararlılıkla sürdürecektir. Türk Milleti için gün; Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, Sarıkamış'tır. Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür. Aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gaziler ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındadır. Acısını yüreğimizde derinden hissettiğimiz aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize baş sağlığı, yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.



Şehit sayısıyla alakalı sosyal medyada verilen rakamların gerçeği aratmadığını kaydeden Yavuz, "Sosyal medya üzerinden şehitlerimizin sayısıyla ilgili değişik rakamlar paylaşılıyor. Biz bu söylentilere itibar etmiyoruz, milletimizin de etmesini istemiyoruz. Devletimizin açıklamış olduğu resmi rakama göre 33 tane şehidimiz var. Bu sayının dışındaki sayılar bizi bağlamıyor. Biz devletimizin açıkladığı sayılara itibar ediyoruz. Devletimiz tarafından Suriyelilerin Avrupa ülkelerine gitmeleri için sınır kapılarını açmasını destekliyoruz. Geç kalınmış bir olaydır. Biz 6 milyona yakın Suriyeli mülteciyi Türkiye'de misafir ediyoruz. Avrupa destek vereceğini söyledi ama şimdiye kadar mültecilerin desteklenmesi için maddi olarak hiçbir desteği olmadı. Olmadığı gibi bize de her zaman köstek oldular. Türkiye geç kalınmış bir olaya imza attı. Biz bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Sınır kapılarımızın açılıp Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin Avrupa'ya ve bütün dünya ülkelerine gitmesini istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA