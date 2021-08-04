Türkiye Güney Kore voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye Güney Kore voleybol maçı sonucu! Tokyo Olimpiyatları 2020!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final mücadelesinde Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Türkiye saati ile 03:00'da başlayan ve 137 dakika süren maçta Filenin Sultanları, çok zorladığı rakibi Güney Kore karşısında kaybetti ve yarı final şansını yitirdi. Olimpiyatlarda ilk kez son 8 takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece bir ilke imza atmış oldu. Türkiye Güney Kore voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye Güney Kore voleybol maçı sonucu!