Türkiye Güney Kore voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye Güney Kore voleybol maçı sonucu! Tokyo Olimpiyatları 2020!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final mücadelesinde Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Türkiye saati ile 03:00'da başlayan ve 137 dakika süren maçta Filenin Sultanları, çok zorladığı rakibi Güney Kore karşısında kaybetti ve yarı final şansını yitirdi. Olimpiyatlarda ilk kez son 8 takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece bir ilke imza atmış oldu. Türkiye Güney Kore voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye Güney Kore voleybol maçı sonucu!
Türkiye Güney Kore voleybol maçı kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda son 8 takım arasına kalan Filenin Sultanları, Güney Kore karşısında ilk seti kazanmasına rağmen çok zorlandı. Filenin Sultanları, iki set üst üste kaybettikten sonra 4. seti alıp maçı final setine taşıdı. İşte, Türkiye Güney Kore voleybol maçı sonucu!
TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Türkiye - Güney Kore maçıyla Tokyo 2020'de heyecan devam etti. Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde ilk kez çıktığı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenildi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda oyunu ve mücadelesiyle taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER
Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020'de tarih yazdı. Arjantin'i set vermeden deviren Ay-Yıldızlı ekibimiz çeyrek finale adını yazdırarak bir ilki gerçekleştirdi.
İlk set 25-17 üstünlüğümüzle tamamlandı.
İkinci seti Güney Kore 25-17 kazandı.
Üçüncü seti Güney Kore28-26 kazandı ve durumu 2-1 yaptı.
Dördüncü seti 25-18 üstünlükle Filenin Sultanları kazandı.
Final setini ise sadece 2 sayılı ile 15-13 kaybettik.