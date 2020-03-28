Türkiye genelindeki tapu çalışanlarından "Evde kal" çağrısına videolu destek
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel

Türkiye genelindeki tapu çalışanlarından "Evde kal" çağrısına videolu destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çalışanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" çağrısına, hazırladıkları video ile destek verdi.

28.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:54
Türkiye genelindeki tapu çalışanlarından 'Evde kal' çağrısına videolu destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çalışanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" çağrısına, hazırladıkları video ile destek verdi.

Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneğinden (TAKA-DER) bilgiye göre, yılda 9 milyonu aşan işlemle 30 milyonun üzerinde kişiye hizmet sunan tapu çalışanları, vatandaşların sağlığı ve öncelikli/acil olmayan işler üzerinden yapılan müracaatlarla birimlerde gereksiz kalabalıklar oluşturulmaması için 32 ildeki tapu müdürlüklerinden videolu çağrı yaptı.

TAKA-DER üyesi olan çalışanlar, "Maksadımız, virüs tehdidinin sınırladığı hayatımızı kolaylaştırmak." sözleriyle başladıkları videoda, "Birlikte uzun süre salgının ülkemize girmesine 'dur' diyebildik. Şimdi yine birlikte yayılmasına engel olabiliriz. Küresel soruna karşı ulusal ve topyekun mücadeleyle çözüm." ifadesine yer verdi.

"Virüsü küçümsemek derdimizi büyütecektir"

Sağlığın önemini vurgulayan tapu çalışanları, vatandaşlara, "Önlem almak, market raflarını boşaltmak demek değildir ya da gıda/temizlik malzemesi depolamak. Hayatınızı riske atmayın, gerekeni yapın, birlikte kalalım. Uyarıları dikkate almak hiç de zor değil. Temizliğinizde hassas olun, insanlarla ilişkilerinizde mesafeli ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Virüsü küçümsemek, derdimizi büyütecektir. Toplu ve kalabalık ortamlarda olmak, sizin ve çevrenizdekilerin sağlığını tehdit eder." mesajlarını verdi.

İnternet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümü yapılabildiği Web-Tapu uygulaması ile tapu müdürlüklerine gelmeden ve daha az temasla işlemlere yön verme imkanı sunduklarına işaret eden çalışanlar, şunları kaydetti:

"Tapuya gelmeden, taşınmazın bilgilerini görebilirsiniz. Tapuya gelmeden, işlem başvurusu alabilir, başvurunuzun hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz. Tapuya gelmeden başkasına taşınmazınızı görme yetkisi verebilir ya da geri alabilirsiniz. Tapuya gelmeden, tapu senedi ve tapu kaydı alabilirsiniz. Tapuya gelmeden, taşınmazınızda işlem yapılmamasına dair beyan tesis edebilir veya kaldırabilir, sahteciliğe karşı önlem alabilirsiniz. Web-Tapu'yu kullanın, hayatınıza katkı yapın. 973 tapu müdürlüğü, 81 kadastro müdürlüğünde vazife yapan bizler, 19 bin 495 arkadaşımızla ihtiyacınız olan hizmeti almanızı kolaylaştırmak için varız. Yapmanız gereken mecbur kalmadıkça ve acil olmadıkça kalabalığa karışmamak. Taşınmazının sağlığı için Web-Tapu kullan, kendi sağlığın için evinde kal Türkiye."

Sosyal medyadan da paylaşılan video, çok sayıda beğeni aldı.

Türkiye genelindeki tapu çalışanlarından 'Evde kal' çağrısına videolu destek

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Türkiye genelindeki tapu çalışanlarından "Evde kal" çağrısına videolu destek

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