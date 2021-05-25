Türkiye genelindeki kenevir operasyonunda Ayvalık'ta iki kişi gözaltına alındı
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Türkiye genelindeki kenevir operasyonunda Ayvalık'ta iki kişi gözaltına alındı

Türkiye genelindeki kenevir operasyonunda Ayvalık'ta iki kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince illegal kenevir yetiştiriciliği operasyonu yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince illegal kenevir yetiştiriciliği operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.S. ve H.H.C. isimli şahısların tespit edilen ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde esrar ve Hint kenevirleri ele geçirilerek gerekli tahkikata başlanıldı. Şüpheli M.S'nin ikametinde yapılan aramada, kenevir yetiştirmek için kurulmuş özel düzenek ile bir buçuk kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara teslim edilmeleri bekleniyor - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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