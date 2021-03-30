Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
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Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Türkiye gazetesi yazarlarından Mehmet Said Arvas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye gazetesi yazarlarından Mehmet Said Arvas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olan ve İslami ilimler alanında çalışmalar yapan yazar Arvas, Kovid-19 tedavisi gördüğü Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Arvas'in cenazesi yarın saat 15.00'te Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Kabristanı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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