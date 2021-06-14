Galler maçını Artur Dias yönetecek
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Galler maçını Artur Dias yönetecek

Galler maçını Artur Dias yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Millİ Futbol Takımı'nın Galler ile 16 Haziran Çarşamba günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu ikinci maçının hakemi belli oldu.

A Millİ Futbol Takımı'nın Galler ile 16 Haziran Çarşamba günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu ikinci maçının hakemi belli oldu. 

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Polonya'dan Bartosz Frankowski, VAR ise Portekiz'den Joao Pinheiro olacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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