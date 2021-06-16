Türkiye - Galler maçı hakemi kimdir? EURO 2020 Türkiye - Galler maçı hakemi
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Türkiye - Galler maçı hakemi kimdir? EURO 2020 Türkiye - Galler maçı hakemi

Türkiye - Galler maçı hakemi kimdir? EURO 2020 Türkiye - Galler maçı hakemi
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Son dakika bilgisine göre Türkiye ile Galler arasında oynanacak EURO 2020 grup maçının hakemi belli oldu. A milli takımımız ilk maçında İtalya karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Peki, Türkiye - Galler maçı hakemi kimdir? EURO 2020 Türkiye - Galler maçı hakemi

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, 16 Haziran'da (Bu akşam) Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 A Grubu'nda Galler ile İsviçre Cumartesi günü karşı karşıya geldi. İsviçre Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçti Kieffer Moore sahneye çıktı ve Galler'e 1 puanı getirdi. Hem Galler hem de Türkiye'nin bu maçta hedefi galibiyet olacak.

Türkiye ile Galler arasında oynanacak karşılaşma Çarşamba akşamı 19:00'da başlayacak. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Artur Dias daha önce iki kez A milli takımımızın maçını yönetti. Millilerimiz bu iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 2018'deki Rusya maçında 2-1 mağlup ayrılmıştık. 2020'deki Macaristan maçına da Szoboszlai damga vurmuş karşılaşma 1-0 sona ermişti.

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